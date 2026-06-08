A Benevento si avvia una raccolta firme per intitolare una strada o una scuola a Domenica Zanin, figura di rilievo nella cultura locale del secondo Novecento. La proposta mira a ricordare il suo contributo alla comunità e alla vita culturale della città. La mobilitazione coinvolge cittadini e associazioni che intendono ufficializzare il riconoscimento attraverso un atto pubblico. La decisione finale spetta alle autorità comunali, che valuteranno la proposta nei prossimi mesi.

Tempo di lettura: 3 minuti Domenica Zanin è stata una delle figure (e sarebbe offensivo aggiungere “femminili”) più influenti nella cultura sannita del secondo Novecento. Difficile sopravvalutarne l’opera di “educatrice”, in senso assai ampio. Diverse generazioni di beneventani sono state formate dal cinema “ pedagogico ” dei suoi cineforum nel “Supercinema” di Piazza Bissolati. Leggendarie le sue capacità di Direttrice didattica, capace di formare intere schiere di maestre e maestri all’avanguardia, lasciando preziose tracce scritte di tale attività innovativa. La Zanin era persona di vastissima cultura, testimone di un cattolicesimo “adulto”, nutrito dei valori resistenziali assorbiti nell’infanzia e nella prima giovinezza nella sua terra d’origine, il Veneto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Benevento si mobilita, appello per l’intitolazione di una strada o di una scuola a Domenica Zanin

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