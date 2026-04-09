È stato avviato un nuovo ciclo del progetto di Educazione ambientale nel territorio gestito dal Parco Adda Nord, in collaborazione con la Regione Lombardia. L'iniziativa, intitolata

"Il territorio, una scuola a cielo aperto", il progetto di Educazione ambientale di Parco Adda Nord e Regione Lombardia prosegue e raddoppia. A giorni una manifestazione di interesse chiamerà "all’appello" aziende agricole e fattorie didattiche del bacino fluviale. Obiettivo, predisporre un elenco inedito di proposte di attività "agresti" per le scuole, da allegare al tradizionale catalogo di educazione ambientale per l’anno scolastico 2026-2027: "Il patrimonio agricolo una risorsa da valorizzare". Un primo incontro con una rosa di aziende agricole già riconosciute come fattoria didattica era stato organizzato a Villa Gina nei mesi scorsi dalla consigliera delegata all’agricoltura Maria Antonia Ceriani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Una scuola a cielo aperto”. Via all’appello

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