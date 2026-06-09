Ben Gvir insulta l’Italia Tajani | Sue parole indegne di un ministro dimostra chi è

Il ministro degli Esteri italiano ha definito “indegne” le parole di un collega di un altro paese, che aveva insultato l’Italia. Tajani ha commentato che quelle affermazioni dimostrano chi è il ministro coinvolto. Nel frattempo, i ministri di Difesa ed Esteri hanno aggiornato le commissioni di Camera e Senato sulla situazione delle missioni militari italiane all’estero, evidenziando una situazione complicata.

I ministri di Difesa ed Esteri, Guido Crosetto e Antonio Tajani riferiscono su una situazione complicata, quella delle missioni militari italiane all’estero, davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. I temi sono molti, dalla situazione in Iran a quella in Libano e Gaza, fino al fronte Ucraino. Ma è la risposta al ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, il passaggio più duro dell’intervento del ministro Antonio Tajani. Parlando del ruolo dell’Italia nel conflitto a Gaza, della condanna degli attacchi terroristici di Hamas e del sostegno alla popolazione civile, il ministro degli Esteri ha fatto riferimento alle dichiarazioni con cui, ieri sera 8 giugno, Ben... 🔗 Leggi su Open.online

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Ben Gvir mostra gli attivisti Flotilla legati e in ginocchio. Meloni e Tajani: Inaccettabile

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