Il ministro italiano ha commentato le immagini diffuse dal collega israeliano, definendole inaccettabili. Le riprese mostrano manifestanti, tra cui alcuni cittadini italiani, trattenuti bendati e legati, con il ministro israeliano che si è espresso con toni critici nei confronti di queste scene. La discussione riguarda il trattamento riservato ai fermati e ha suscitato reazioni da parte di rappresentanti italiani, che hanno condannato le immagini come lesive della dignità umana.

"Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona". Lo afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Il Governo italiano - aggiungono - sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni e Tajani: "Inaccettabili i video di Ben Gvir". Il ministro israeliano deride i fermati bendati e legati

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