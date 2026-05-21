Caso Flotilla | Tajani chiede sanzioni UE contro il ministro Ben Gvir
Il caso Flotilla torna a essere al centro dell’attenzione dopo che il ministro degli Esteri ha richiesto sanzioni dell’Unione Europea nei confronti del ministro israeliano. La proposta ha suscitato reazioni di diversi attivisti italiani, i quali hanno fornito testimonianze su presunti abusi subiti durante le operazioni di sbarco. La posizione della Germania non è ancora stata resa pubblica e non sono stati annunciati eventuali cambiamenti nelle relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti.
? Punti chiave Come influenzerà la posizione della Germania la proposta di Tajani?. Chi sono gli attivisti italiani che hanno testimoniato gli abusi?. Perché l'unanimità europea è necessaria per sanzionare Ben Gvir?. Quali conseguenze avrà il voto a Cipro sui rapporti con Israele?.? In Breve Tajani coordina la risposta con il tedesco Johann Wadephul in Svezia.. Discussione sulle sanzioni prevista per la prossima settimana a Cipro.. Schlein e Ricciardi criticano l'operato del governo italiano su Ben Gvir.. Pedro Sanchez sostiene le restrizioni mirate contro il ministro israeliano.. A Bruxelles, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presentato una richiesta ufficiale di sanzioni contro il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, a seguito degli eventi avvenuti durante la Flotilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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