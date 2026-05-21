Caso Flotilla | Tajani chiede sanzioni UE contro il ministro Ben Gvir

Il caso Flotilla torna a essere al centro dell’attenzione dopo che il ministro degli Esteri ha richiesto sanzioni dell’Unione Europea nei confronti del ministro israeliano. La proposta ha suscitato reazioni di diversi attivisti italiani, i quali hanno fornito testimonianze su presunti abusi subiti durante le operazioni di sbarco. La posizione della Germania non è ancora stata resa pubblica e non sono stati annunciati eventuali cambiamenti nelle relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti.

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