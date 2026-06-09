Basket Under 17 | il New Basket Ponente è vice campione ligure

Il New Basket Ponente si è classificato come vice campione ligure nella categoria Under 17. La squadra ha raggiunto la finale senza disputare le qualificazioni, passando direttamente agli spareggi. Nelle semifinali, ha vinto con un margine minimo, grazie a una gestione mentale efficace nei momenti decisivi. La squadra ha affrontato le fasi finali concentrandosi su aspetti psicologici e sulla compattezza del gruppo.

Come hanno superato la fase di spareggi senza giocare le qualificazioni? Quale fattore mentale ha permesso di vincere le semifinali al limite? Perché la seconda finale è stata così vicina nonostante il gap tecnico? Cosa prevede lo staff per trasformare questa crescita in titoli futuri??? In Breve Bilancio stagione regolare: 12 vittorie e 6 sconfitte totali. Quarti di finale vinti contro SBDB Spezia con punteggi 68-43 e 73-65. Semifinale battuta contro Tigullio con risultati di 8 . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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U14 finale gara 1: New Basket Ponente B vs Olimpia Basket - 03/06/2026

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