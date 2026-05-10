Playout basket | il Dany Basket travolge la Siaz a Piazza Armerina

Il Dany Basket ha ottenuto una vittoria netta contro la Siaz nella partita di playout disputata a Piazza Armerina. La squadra ha mantenuto un vantaggio consistente durante tutto l'incontro, impedendo alla Siaz di recuperare nel punteggio. Tre giocatori si sono distinti per il contributo in termini di punti e assist, contribuendo alla vittoria in trasferta. La partita si è conclusa con un margine di punti che ha favorito il Dany Basket.

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? Punti chiave Come ha fatto il Dany Basket a neutralizzare i tentativi di rimonta?. Chi sono stati i tre giocatori chiave per la vittoria in trasferta?. Perché la Siaz non è riuscita a colmare il distacco nel finale?. Quando si giocherà la sfida decisiva al PalaCarrara per chiudere la serie?.? In Breve Angelucci 18 punti, Regoli 17 e Tiberti 15 guidano il successo pistoiese.. Blatancic, Mongelli e Coltro contribuiscono al punteggio finale di 54-75.. La serie playout si sposta mercoledì prossimo alle ore 21:00 al PalaCarrara.. Il parziale dell'ultimo quarto vede il Dany Basket dominare per 22-26.. Il Dany Basket conquista la gara 2 dei playout a Piazza Armerina battendo la Siaz con un netto punteggio di 54-75.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playout basket: il Dany Basket travolge la Siaz a Piazza Armerina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket Serie B. Rimadesio, ultima chance. Piazza Armerina decisivaUltimi 40 minuti di regular season in Serie B Nazionale con la Rimadesio che, complici le cinque sconfitte consecutive, ha messo a rischio la sua... Leggi anche: Serie B Nazionale - Girone B. Il Dany va ko a Ferrara. Ai play-out c’è la Siaz Argomenti più discussi: Serie B Nazionale - Playout. Piazza Armerina-Dany. Attenzione ai dettagli per centrare l’1-1; Serie B - Dany Basket Quarrata, gara 1 sorride a Piazza Armerina; Siaz Piazza Armerina - Dany Quarrata: 77 - 71 tabellino campionato di Basket: Serie B Nazionale Playout A - I° Turno; Gara-uno alle 20.30 tra Dany e Piazza Armerina. Quarrata in Sicilia per ribaltare il pronostico.