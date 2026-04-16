Il Brixia Basket conquista la vittoria nella gara-3 dei playout contro la O., assicurandosi così la permanenza in Serie A1. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra lombarda, che grazie a questo successo ottiene la salvezza. La partita si è disputata tra le mura di casa e ha visto le atlete della formazione lombarda affrontare con determinazione l’ultimo impegno della serie.

Il Brixia Basket resterà in Serie A1. La squadra lombarda centra la salvezza dopo aver vinto gara-3 dei playout contro la O.ME.PS Battipaglia per 72-63. La squadra bresciana fa valere ancora una volta il fattore campo e festeggia così la permanenza nella massima serie, mentre le pugliesi retrocedono, anche se c’è da valutare cosa succederà dopo che Sassari ha dichiarato che non si iscriverà alla prossima stagione. Una situazione dunque che potrebbe permettere a Battipaglia di restare in Serie A. Protagonista assoluta della partita una fantastica Marzia Tagliamento, che mette a referto una pazzesca doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi. Importanti anche le prestazioni di Anna Togliani ed Anna Maria Winkowska, entrambe con 14 punti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, il Brixia Basket vince gara-3 con Battipaglia e centra la salvezza

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