Masci sui lavori per l' asfalto sulla riviera | Riaperto il primo tratto al traffico VIDEO

I lavori di rifacimento dell'asfalto sulla riviera nord di Pescara sono in corso, con il primo tratto che è stato riaperto al traffico. Le operazioni procedono rapidamente e senza interruzioni significative. La riapertura riguarda una sezione specifica del percorso, mentre i lavori continuano su altre parti della zona. Non sono stati segnalati ritardi o modifiche ai piani di intervento.

Proseguono senza sosta e con particolare rapidità i lavori di rifacimento dell'asfalto lungo la riviera nord di Pescara. Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci di ritorno dagli impegni istituzionali a Trento, che si è recato sul posto per un sopralluogo. Ed ha annunciato a partire dalle 19 del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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