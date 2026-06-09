Ballottaggi finisce 3-3 La sinistra perde Lecco ma conquista Agrigento

Da cms.ilmanifesto.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I risultati dei ballottaggi si sono conclusi con un pareggio di 3-3. Il centrosinistra ha mantenuto le città di Chieti e Trani e ha ottenuto Agrigento. Le destre hanno confermato il controllo di Arezzo e Macerata e hanno conquistato Lecco. Nessuna delle parti ha ottenuto la maggioranza in più di tre città.

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