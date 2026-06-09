I risultati dei ballottaggi si sono conclusi con un pareggio di 3-3. Il centrosinistra ha mantenuto le città di Chieti e Trani e ha ottenuto Agrigento. Le destre hanno confermato il controllo di Arezzo e Macerata e hanno conquistato Lecco. Nessuna delle parti ha ottenuto la maggioranza in più di tre città.

Elezioni Comunali Comunali, leggero vantaggio dei progressisti che vincono in 8 capoluoghi su 18, le destre in 6. Botta e risposta Meloni- Schlein Elezioni Comunali Comunali, leggero vantaggio dei progressisti che vincono in 8 capoluoghi su 18, le destre in 6. Botta e risposta Meloni- Schlein La partita dei ballottaggi finisce 3-3, con il centrosinistra che tiene Chieti e Trani e conquista Agrigento, mentre le destre tengono Arezzo e Macerata e si prendono Lecco. Nel complesso dei 18 capoluoghi al voto tra fine maggio e lo scorso fine settimana, 8 vanno a sinistra, 6 a destra, due a civici o indipendenti (Messina e Fermo) e 2 a esponenti del Pd che non avevano il sostegno del partito e neppure degli alleati (Salerno e Enna). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Ballottaggi, finisce 3-3. La sinistra perde Lecco ma conquista Agrigento

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