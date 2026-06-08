Il centrodestra ha vinto a Lecco, Arezzo e Macerata, mentre il centrosinistra ha conquistato Agrigento. A Chieti, Giovanni Legnini si avvicina alla vittoria. I risultati dei ballottaggi sono stati ufficializzati nelle rispettive città.

Il centrodestra si conferma ad Arezzo e Macerata. Il centrosinistra espugna Agrigento. Giovanni Legnini si avvia verso la vittoria a Chieti. Testa a testa invece a Lecco e Trani. Sono questi i primi risultati, a spoglio in corso della tornata di ballottaggi nei 6 capoluoghi di provincia coinvolti. Ad Arezzo vince Marcello Comanducci (centrodestra). Il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, indietro di 11,45 punti dopo il primo turno, non ce l’ha fatta a recuperare il gap. Comanducci si impone al ballottaggio con oltre il 55%. A complicare la rimonta del centrosinistra il fatto che il civico Marco Donati sostenuto anche da Azione (oltre il 20% dei voti al primo turno) per il ballottaggio non ha voluto dare indicazioni di voto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ballottaggi, il centrodestra vince a Lecco, Arezzo e Macerata. Chieti e Agrigento al centrosinistra

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