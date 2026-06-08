Il centrodestra ha mantenuto la vittoria ad Arezzo e si trova in vantaggio a Macerata, mentre il centrosinistra ha conquistato Agrigento. A Lecco si registra un risultato di stretta parità tra le due coalizioni. I risultati dei ballottaggi sono stati ufficializzati e sono stati aggiornati con i dati più recenti. La sfida tra le forze politiche continua a essere molto combattuta in alcune città.

Il centrodestra si conferma ad Arezzo ed è avanti a Macerata. Si profila un testa a testa invece a Lecco. Sono questi i primi risultati, a spoglio in corso della tornata di ballottaggi nei 6 capoluoghi di provincia coinvolti. Si vota anche a Trani, Agrigento e Chieti. Ad Arezzo vince Marcello Comanducci (centrodestra). Il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, indietro di 11,45 punti dopo il primo turno, non ce l’ha fatta a recuperare il gap. Ad complicare la rimonta il fatto che il civico Marco Donati sostenuto anche da Azione (oltre il 20% dei voti al primo turno) per il ballottaggio non ha voluto dare indicazioni di voto. A Lecco la sfida sarà è tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli, avanti dopo il primo turno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ballottaggi, il centrodestra si conferma ad Arezzo e Macerata. Il centrosinistra conquista Agrigento. Testa a testa a Lecco

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