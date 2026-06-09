Nei ballottaggi nei capoluoghi di provincia, il risultato è di tre vittorie per il centrodestra e tre per il centrosinistra. Il centrodestra ha conquistato Lecco, sottraendola al centrosinistra, e ha mantenuto le amministrazioni di Arezzo e Macerata. La partita si è conclusa con un pareggio complessivo, con entrambi gli schieramenti che ora guardano alle prossime elezioni politiche.

AGI - Finisce in parità la partita dei ballottaggi nei capoluoghi di provincia. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra strappa Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Al netto di Venezia, la sfida politicamente più pesante vinta dal centrodestra, la tornata elettorale che si conclude con i ballottaggi di domenica e lunedì, considerando anche i primi turni, vedeva al voto 18 comuni capoluogo. Il centrosinistra passa da 8 a 10, il centrodestra da 5 a 6, i civici da 5 a 2. Cambiano colore Agrigento, Avellino, Crotone, Enna, Lecco, Pistoia e Reggio Calabria. Nel dettaglio: passano dal centrodestra al centrosinistra Agrigento e Pistoia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ballottaggi, 3-3 nei capoluoghi. E lo sguardo è già alle politiche

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Pareggio 3 a 3 nei capoluoghi. #Ballottaggi #Amministrative #Elezioni Fonte Tgcom24 x.com

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