Sono stati chiusi i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 città con più di 15.000 abitanti, tra cui sei capoluoghi di provincia. Gli elettori hanno votato per scegliere il nuovo sindaco, con i risultati ancora da ufficializzare. Le operazioni di scrutinio sono in corso e si attendono gli esiti definitivi. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sui candidati o sui dati di affluenza.

Seggi chiusi per il secondo turno delle elezioni comunali. Gli aventi diritto sono andati al voto per il ballottaggio nei centri sopra i 15 mila abitanti, 42 in tutto, tra cui sei capoluoghi di provincia. Guardando ai risultati del primo turno, i candidati espressione del centrodestra partivano in vantaggio a Lecco (con Filippo Boscagli ), Macerata (con Sandro Parcaroli ) e Arezzo (con Marcello Comanducci ). Il centrosinistra era invece avanti ad Agrigento (con Michele Sodano ), Trani (con Marco Galiano ) e Chieti (con Giovanni Legnini ). L’affluenza ai ballottaggi si è attestata attorno al 54 per cento, con un calo di otto punti rispetto al primo turno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elezioni comunali, i risultati dei ballottaggi nei capoluoghi

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2026-05-08 TOSCANA - ELEZIONI COMUNALI, IL SONDAGGIO SULLE INTENZIONI DI VOTO

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