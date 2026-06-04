Ballottaggi | il peso dei civici decide i nuovi sindaci nei capoluoghi
Nei ballottaggi nei capoluoghi, il risultato dipende principalmente dai voti delle liste civiche. Nei due principali centri coinvolti, i candidati civici raccolgono un numero significativo di preferenze che può determinare la vittoria finale. Le liste terze, infatti, rappresentano una fetta cruciale dell’elettorato e potrebbero decidere le sorti delle elezioni. La loro influenza si fa sentire in modo particolare nelle città di Agrigento e Chieti.
Chi deciderà davvero il voto nei capoluoghi tra i civici?. Come influenzeranno le liste terze gli equilibri di Agrigento e Chieti?. Quali candidati civici hanno il potere di ribaltare i risultati?. Perché la frammentazione elettorale cambierà il modo di governare i comuni?.? In Breve A Chieti Sicari punta al 27,4% contro il 47,2% di Legnini.. Ad Agrigento Alonge (34,8%) sfida Sodano (39,1%) con il 14,1% di Gentile.. Arezzo vede Comanducci al 43,8% contro il 32,4% di Ceccarelli e Donati al 20,5%.. A Vigevano Buratti (34,3%) guida contro Previde Massara (24,4%) e Ghia (21,4%)..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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