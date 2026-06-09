Atletica Piacenza | record e pass per gli Italiani ai Regionali

Durante i Regionali di atletica, alcuni atleti hanno ottenuto il pass per gli Italiani. Tra loro, un atleta ha migliorato il record provinciale, raggiungendo un risultato di rilievo. I risultati sono stati conseguiti in diverse discipline, con prestazioni che hanno soddisfatto i requisiti per qualificarsi alla manifestazione nazionale. I nomi degli atleti qualificati sono stati comunicati al termine delle gare, mentre il record provinciale è stato stabilito durante la competizione.

? Punti chiave? In Breve L’Atletica Piacenza domina i Regionali Allievi al Campus Pino Dordoni con medaglie e nuovi primati. Il Campus Pino Dordoni di Piacenza ha ospitato nelle giornate del 6 e 7 giugno i Campionati Regionali Allievi, dove l’Atletica Piacenza ha ottenuto titoli, record provinciali e l’accesso ai Campionati Italiani. La manifestazione ha i colori biancorossi protagonisti assoluti grazie a una gestione organizzativa definita perfetta dai volontari del team. Tra i successi più rilevanti spicca la prestazione di Michele Boselli nel lancio del giavellotto, che ha segnato la cronaca sportiva del weekend. L’atleta biancorosso ha scagliato l’attrezzo a una distanza di 52,94 metri. Questo risultato gli è valso una medaglia d’argento e ha stabilito un nuovo record provinciale per la sua categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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