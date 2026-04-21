Atletica Piacenza | record storici infranti dai giovani talenti

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’atletica di Piacenza sta attraversando un momento di grande fermento, con giovani atleti che hanno stabilito nuovi record personali e, in alcuni casi, hanno superato i limiti precedenti della provincia. Le competizioni recenti hanno visto protagonisti atleti emergenti, i quali hanno migliorato le proprie prestazioni in diverse discipline, contribuendo a una stagione caratterizzata da risultati notevoli e da una crescita generale del settore.

L’atletica piacentina sta vivendo una stagione di trasformazione profonda, segnata da prestazioni che non si limitano ai risultati agonistici ma vanno a riscrivere i registri storici della provincia. Tra il Meeting di Primavera tenutosi al Campus Pino Dordoni lo scorso 18 aprile e le competizioni provinciali del 19 aprile, i giovani atleti dell’Atletica Piacenza hanno dimostrato un livello tecnico capace di proiettare la società verso nuovi traguardi, superando primati che sembravano intramontabili. Il superamento dei limiti storici: tra il salto di Perotti e il passaggio di testimone di Corrini. Il 19 aprile, durante i Campionati Provinciali Ragazzi, il Campus Pino Dordoni è stato teatro di un evento che ha scosso le fondamenta della memoria sportiva locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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