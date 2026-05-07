Durante una recente gara di atletica, Vittoria Gallazzi ha migliorato di sei secondi il record precedente, qualificandosi per i Campionati Nazionali. Nella stessa competizione, le staffette maschili e femminili hanno conquistato i rispettivi podi, con le squadre che hanno registrato tempi record. La gara si è svolta in un’atmosfera intensa, con numerosi atleti che si sono sfidati su diverse distanze.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Vittoria Gallazzi a limare ben 6 secondi dal record?. Chi sono gli atleti che hanno conquistato il podio nelle staffette?. Quali risultati ha ottenuto Giovanni Palpi contro l'élite nazionale?. Perché il vivaio piacentino sta dominando le competizioni regionali?.? In Breve Giovanni Palpi chiude 14° al meeting di Busto Arsizio il 3 maggio con 6’07”45.. Staffetta 3×800 Ragazzi Ghisoni, Campanelli e Perotti vincono argento con 7’31”60.. Flavio Ghilardotti segna 16’49” nei 5000m del Lupo insieme a Cannas e Giannelli.. 22 atleti categoria Ragazzi e Cadetti rappresentano il vivaio dell'Atletica Piacenza.. Vittoria Gallazzi conquista l’oro regionale sui 1000 metri frantumando il proprio record personale con un tempo di 3’11”91, ottenendo così il pass per i Campionati Nazionali Studenteschi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atletica Piacenza: Gallazzi spacca il record e vola ai Nazionali

Notizie correlate

Milo Perotti: 7?92 e 1,63m, l’atletica Piacenza volaLa domenica 8 marzo ha segnato una data storica per l’atletica piacentina, con Milo Perotti che si è imposto nei Regionali Indoor di Parma.

Atletica: nel meeting indoor ’Ai Confini delle Marche’ vola nella gara riservata alle cadette. Castagnari brilla nei 600 metri . E sigla il nuovo record regionaleEsiti lusinghieri per l’Atletica Imola Sacmi Avis e la gemellata Atletica Lugo nello scorso fine settimana.

Aggiornamenti e dibattiti

Atletica leggera, fine settimana piacentino per una delegazione in arrivo dalla SpagnaNel programma momenti di confronto al Campus, con la presentazione del percorso tecnico di Andrea Dallavalle, argento ai Mondiali di Tokyo 2025 e sessioni pratiche al campo ... ilpiacenza.it

Campionati di Società provinciali, pioggia di medaglie per Atletica Piacenza al DordoniIl Campus Pino Dordoni di Piacenza si è confermato teatro di grandi prestazioni lo scorso 26 aprile, ospitando l’ultima fase dei Campionati di Società ... piacenzasera.it