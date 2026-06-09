Arezzo ufficializzata l’elezione del sindaco e la composizione del consiglio comunale

L’ufficio centrale elettorale ha convalidato ufficialmente l’elezione del sindaco e la composizione del consiglio comunale di Arezzo. La conferma riguarda i risultati delle recenti elezioni comunali e la formazione degli organi amministrativi cittadini. Non sono stati riportati dettagli sui voti o sui candidati coinvolti. La validità delle elezioni è stata quindi riconosciuta ufficialmente, rendendo definitive le scelte degli elettori locali.

AREZZO – Convalida ufficiale di sindaco e consiglio comunale da parte dell’ufficio centrale elettorale. Il neosindaco è Marcello Comanducci, eletto con 22698 voti, mentre per quanto riguarda l’assemblea la composizione risulta essere: Francesca Lucherini, Renato Viscovo, Francesco Lucacci, Alberto Merelli, Luca Stella, Gianmaria Scortecci, Alessio Mattesini, Francesco Palazzini per Fratelli d’Italia; Gianfrancesco Gamurrini, Sandro Sarri, Angiolino Piomboni, Francesco Franco, Virginia Lunardi, Piero Melani Graverini, Federico Vestri per Fare Comanducci Sindaco; Lucia Tanti, Federico Scapecchi, Rasel Ahmed per Forza Italia; Federico Rossi, Francesco Campa per la Lega. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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