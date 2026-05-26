Colleferro Giulio Calamita è sindaco con il 71,52% dei voti Ecco la composizione del Consiglio Comunale

Notizia in breve

A Colleferro, Giulio Calamita è stato eletto sindaco con il 71,52% dei voti. La vittoria è stata festeggiata fino a tarda notte in Piazza Italia dai sostenitori. La composizione del nuovo Consiglio Comunale è stata annunciata, ma i dettagli non sono stati specificati. Non sono stati riportati altri dati relativi alle preferenze o ai risultati delle singole liste.