Colleferro Giulio Calamita è sindaco con il 71,52% dei voti Ecco la composizione del Consiglio Comunale

Da cronachecittadine.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Colleferro, Giulio Calamita è stato eletto sindaco con il 71,52% dei voti. La vittoria è stata festeggiata fino a tarda notte in Piazza Italia dai sostenitori. La composizione del nuovo Consiglio Comunale è stata annunciata, ma i dettagli non sono stati specificati. Non sono stati riportati altri dati relativi alle preferenze o ai risultati delle singole liste.

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