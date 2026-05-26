Amministrative 2026 a Fondi | gli eletti e la composizione del nuovo Consiglio comunale
Nel nuovo Consiglio comunale di Fondi, Forza Italia ha ottenuto la maggioranza dei seggi, consolidando il suo ruolo con oltre il 45% delle preferenze alle elezioni del 24 e 25 maggio. I risultati del voto hanno confermato il predominio del partito del senatore Claudio Fazzone, che ha visto la sua lista ottenere il consenso più ampio. La composizione del Consiglio riflette la vittoria netta di Forza Italia, senza indicazioni di altre forze politiche che siano riuscite a raggiungere quote significative di rappresentanza.
Strapotere di Forza Italia nel nuovo Consiglio comunale di Fondi. E’ quanto emerge dai riusltati del voto per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio che hanno incoronato il partito del senatore Claudio Fazzone vincitore incontrastato con oltre il 45% delle preferenze. Una percentuale che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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