L’onorevole Luciana De Francesco, questore e consigliera regionale di Fratelli d’Italia, ha presentato in aula il rendiconto dell’esercizio finanziario 2025. Durante la discussione, ha evidenziato che la gestione delle risorse è stata caratterizzata da rigore e trasparenza, rispettando gli obiettivi istituzionali del Consiglio regionale. La proposta di bilancio è stata approvata dall’assemblea, dopo aver ascoltato le spiegazioni della rappresentante dell’esecutivo regionale.

Il Segretario?Questore e Consigliera Regionale di Fratelli d’Italia, on. Luciana De Francesco, illustra in Aula il rendiconto dell’esercizio finanziario 2025, rivendicando una gestione rigorosa, trasparente e pienamente coerente con gli obiettivi istituzionali del Consiglio regionale.. L’Aula Francesco Fortugno di Palazzo Campanella ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2025 del Consiglio regionale della Calabria, un atto che non rappresenta soltanto un adempimento tecnico, ma un vero indicatore della salute amministrativa dell’ente. Il documento permette di verificare come l’ente abbia gestito le risorse pubbliche nell’ultimo anno, offrendo un quadro di equilibrio, rigore e piena coerenza con gli obiettivi programmati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Approvazione del rendiconto 2025, guida l’on. De Francesco

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