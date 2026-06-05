Partito Democratico Manfredonia | Approvazione rendiconto passaggio importante Andamento positivo

Il Partito Democratico di Manfredonia ha annunciato l’approvazione del rendiconto finanziario, definendola una tappa significativa. Secondo quanto comunicato, l’andamento dei conti si è mostrato positivo durante la gestione analizzata. La notizia riguarda l’insieme delle operazioni finanziarie approvate dall’assemblea e rappresenta un passo importante nel percorso amministrativo locale. Nessun dettaglio specifico sui numeri o sui dati economici è stato reso pubblico.

Parallelamente, il debito complessivo è sceso a 31,7 milioni di euro, registrando una riduzione di oltre 3 milioni in un solo anno, mentre l'indice di indebitamento si è attestato al 2,77%. segnali incoraggianti arrivano anche sul fronte delle entrate, con un incremento degli accertamenti IMU di oltre 1,4 milioni di euro e una crescita della riscossione TARI di oltre 390 mila euro, il tutto mantenendo i tempi medi di pagamento a fornitori e imprese intorno ai 35 giorni. Le sfide che Manfredonia ha davanti richiedono infatti una visione ampia e condivisa: servizi più efficienti, una migliore gestione delle risorse pubbliche, investimenti capaci di generare opportunità, attenzione ai bisogni delle persone e valorizzazione delle energie sociali, culturali ed economiche del territorio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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