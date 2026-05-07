Pago Veiano approvato il rendiconto 2025 Il Sindaco De Ieso | Conti in equilibrio Siamo un Comune virtuoso

Il Consiglio comunale di Pago Veiano si è riunito il 4 maggio 2026 e ha approvato il rendiconto della gestione 2025, che era stato già approvato dalla Giunta nelle settimane precedenti. Il Sindaco ha commentato che i conti risultano in equilibrio e ha definito il Comune come virtuoso dal punto di vista finanziario. La seduta è durata meno di un minuto.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio comunale di Pago Veiano, nella seduta del 4 maggio 2026, ha approvato il rendiconto della gestione 2025, già licenziato dalla Giunta comunale nelle settimane precedenti. Il documento conferma il mantenimento degli equilibri finanziari dell’Ente, l’assenza di disavanzo e un risultato di amministrazione positivo. Favorevole anche il parere dell’Organo di Revisione, che nella propria relazione evidenzia come il Comune non presenti condizioni di dissesto né situazioni di deficitarietà. La relazione del revisore certifica inoltre l’equilibrio di cassa e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pago Veiano, approvato il rendiconto 2025. Il Sindaco De Ieso: “Conti in equilibrio. Siamo un Comune virtuoso” Notizie correlate Finanziamento da un milione di euro a Pago Veiano, De Ieso: “Risultato importante”Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Pago Veiano ha ottenuto un finanziamento di 999. Referendum, a Pago Veiano confronto tra SÌ e NO. De Ieso: “Importante scegliere con consapevolezza”Tempo di lettura: < 1 minutoL’Amministrazione comunale di Pago Veiano promuove “Dialogando sul Referendum”, un momento di confronto istituzionale per... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pedalando sulle colline BeneventaneFountain Bike si presenta alla Rocca; Campolattaro, svolta per gli agricoltori: acqua per 18mila ettari; Seconda Categoria, playoff: definiti gli accoppiamenti per le finali nei gironi D ed E; Seconda Categoria: verdetti definitivi e corsa playoff nei gironi C, D, E e F. Pago Veiano, sprint per il restyling della provinciale 58: affidati i lavori di completamentoAffidati, dal Comune di Pago Veiano, i lavori di completamento del riammagliamento, ristrutturazione e miglioramento della provinciale 58 (primo lotto). Per l'intervento sull'arteria che collega Pago ... ilmattino.it I.C. San Pio da Pietrelcina Dirigente scolastico Giovanni Marro Oggi i bambini della scuola dell’infanzia di Pago Veiano hanno vissuto una bellissima esperienza! In occasione della Giornata Internazionale dei Vigili del Fuoco, siamo stati ospiti presso la ca - facebook.com facebook