Un uomo è stato trovato annegato nel fiume Secchia da un pescatore. Secondo il fratello, era da solo al momento del decesso, anche se il corpo era incastrato tra le piante sul fondale. Le autorità ipotizzano che abbia deciso di fare un bagno e sia rimasto intrappolato nella vegetazione sommersa, senza riuscire a risalire. Nessun segno di lotta o altri fattori esterni sono stati riscontrati sul corpo. Le indagini sono in corso.

Reggio Emilia, 9 giugno 2026 – Si sarebbe buttato nel fiume per fare un bagno finendo incastrato nella vegetazione sul fondale, senza che la corrente gli lasciasse scampo. Questa per gli inquirenti è la causa più probabile della morte di Jaouad Zraidi, 37 anni, di origine marocchina e residente a Fellegara di Scandiano. Il cadavere è stato visto domenica sera attorno alle 18.30 da un pescatore a Prignano sulla Secchia, in via Sassuolo (località Castelvecchio, Modena). L’ultima volta che il fratello maggiore lo aveva visto a casa era giovedì mattina: Jaouad era solito allontanarsi qualche giorno per stare in compagnia degli amici, la sua assenza non aveva destato preoccupazione. Fino a domenica sera, quando il fratello ha ricevuto la telefonata che ha annunciato il peggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Annega nel Secchia, il giallo di Jaouad trovato da un pescatore. Il fratello: “Strano che fosse solo”

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