Non solo pane e focaccia | lo strano viavai nel panificio porta un deposito di droga da 17 kg

Nel quartiere di Borgoratti, i residenti avevano notato un movimento insolito nel panificio locale durante le ore notturne. Giovani entravano nel negozio dopo mezzanotte, rimanevano pochi secondi e poi uscivano senza acquistare nulla. Le autorità hanno scoperto che il panificio nascondeva un deposito di droga, con circa 17 chili di sostanza sequestrata durante un'operazione.

Per i residenti di Borgoratti quel viavai notturno di giovanissimi non tornava. Entravano nel panificio di quartiere a mezzanotte passata, restavano dentro pochi secondi e uscivano a mani vuote: niente focaccia calda, niente sacchetti di pane. Una "dieta" sospetta che ha spinto gli abitanti a.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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