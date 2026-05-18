Giallo a Rivergaro | trovato il cadavere di un uomo nel Trebbia
Nella tarda mattinata di lunedì 18 maggio, un uomo è stato ritrovato senza vita nel fiume Trebbia, vicino a Rivergaro. La scoperta è avvenuta in una zona lungo il corso d’acqua, e immediatamente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Non sono state rese note al momento le cause del decesso né altri dettagli sulla vicenda. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del ritrovamento.
Il cadavere di un uomo è stato trovato in Trebbia vicino a Rivergaro nella tarda mattinata di lunedì 18 maggio. Si tratta di un maschio, non ancora identificato, che pare presentasse una ferita alla testa. A trovarlo e a chiamare i soccorsi è stato un uomo a passeggio con il cane, che ha scorto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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