Giallo a Rivergaro | trovato il cadavere di un uomo nel Trebbia

Nella tarda mattinata di lunedì 18 maggio, un uomo è stato ritrovato senza vita nel fiume Trebbia, vicino a Rivergaro. La scoperta è avvenuta in una zona lungo il corso d’acqua, e immediatamente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Non sono state rese note al momento le cause del decesso né altri dettagli sulla vicenda. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del ritrovamento.

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