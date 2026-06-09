A urne chiuse nei ballottaggi, nessuna delle due coalizioni ha ottenuto la maggioranza assoluta. Il centrodestra dichiara di aver confermato la propria forza, mentre la candidata di sinistra critica la gestione dei dati. Nessun risultato definitivo, si attendono ancora gli esiti ufficiali. La partecipazione è stata del 45%. Le città coinvolte sono state cinque, con un equilibrio tra le coalizioni in gara.

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - A urne chiuse, pure quelle dei ballottaggi, tra centrodestra e campo progressista è un rincorrersi di dichiarazioni per interstarsi la vittoria a questa tornata di elezioni amministrative, finite però con un pareggio, almeno per quanto riguarda i capoluoghi chiamati al voto. Se da una parte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a caldo, commenta che "i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza"; dall'altra la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, fa notare come la leader di Fratelli d'Italia "continui ad avere problemi con la calcolatrice. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Amministrative, ballottaggi in pareggio. Meloni: "Confermata nostra forza". Schlein: "Ha problemi con calcolatrice"

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