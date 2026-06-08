Elezioni amministrative Schlein punge Meloni | Ha problemi con la calcolatrice

(Adnkronos) – "Vedo che Giorgia Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice". Elly Schlein, segretaria del Pd, si esprime così dopo i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative 2026. La premier Giorgia Meloni ha affermato che i dati "confermano la forza del centrodestra". Schlein contesta l'analisi della presidente del Consiglio. "Che si tratti di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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SCHELIN punge MELONI: Ma 'chi sbaglia paga' per Delmastro non vale

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