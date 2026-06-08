Nei ballottaggi delle elezioni comunali, il centrodestra ha conquistato Arezzo, Macerata e Lecco. La leader di un partito di governo ha commentato con soddisfazione, mentre un'altra esponente ha commentato criticamente, attribuendo la vittoria a errori di calcolo. I risultati confermano la tendenza generale, con il centrodestra che mantiene le città conquistate e ne aggiunge una nuova. I dati ufficiali mostrano le percentuali di voto di ciascuna lista e le percentuali di affluenza.

Hanno vinto tutti, come al solito. Ha vinto il centrodestra, che tiene Arezzo e Macerata e si prende Lecco. Ma ha vinto anche il centrosinistra, che trionfa – a sorpresa – ad Agrigento e si conferma a Chieti e Trani. E dunque, a stare a sentire i politici degli opposti schieramenti, c’è da festeggiare. Tuttavia a ben guardare le elezioni amministrative nel complesso non ha vinto né l’uno né l’altro. Sì, perché nei 118 comuni con più di 15mila abitanti al voto quest’anno tanto il centrodestra quanto il centrosinistra perdono sindaci. Chi vincono, quindi? I civici. Tutti i risultati. L’elaborazione è pubblicata da YouTrend: dopo la tornata del 2026 il centrosinistra, in termini assoluti, porta a casa 50 città, 40 invece il centrodestra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ballottaggi elezioni comunali, Meloni esulta: “Avanti così”. Schlein: “Ha problemi con la calcolatrice, ha vinto il centrosinistra”. Ecco tutti i numeri

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Risultati elezioni comunali, il Campo largo si è ristretto. Bene il centrodestra.

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