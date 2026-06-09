Amici Luk3 e Alessia Pecchia di nuovo insieme ma fanno discutere | il motivo
Il cantante ha scritto un commento considerato audace sotto un video pubblicato dalla fidanzata, scatenando un acceso dibattito tra gli utenti. Da quando hanno lasciato un programma televisivo, Alessia Pecchia e Luk3 sono al centro dell’attenzione e continuano a suscitare discussioni tra i follower.
Alessia Pecchia e Luk3 da quando hanno lasciato Amici non smettono di incuriosire i telespettatori. Il cantante ha lasciato un commento audace sotto un video postato dalla sua fidanzata, creando un acceso dibattito tra i follower. Il videoclip di ‘Melodrammatica’ è stato lanciato e ha già catturato l’attenzione del pubblico, ma non sono solo le immagini a far parlare di sé. Amici, Sarah Toscano e il flirt avuto con un famoso cantante: spunta il nome Il videoclip di ‘Melodrammatica’ e il suo impatto. Il nuovo brano di Luk3, Melodrammatica, è accompagnato da un videoclip che mostra non solo il talento del cantante, ma anche quello di Alessia Pecchia. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Alessia Pecchia e Luk3 di nuovo insieme sui social
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