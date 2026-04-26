Il 25 aprile 2026, sui social media, Alessia Pecchia e Luk3 hanno condiviso un video su TikTok che mostra un bacio e una scena di bachata. La pubblicazione arriva in un momento in cui circolavano voci di separazione, alimentate da quanto accaduto durante il programma televisivo Amici 24. Il video sembra essere un tentativo di chiarire la natura della loro relazione e di mettere a tacere le indiscrezioni.

? Cosa sapere Alessia Pecchia e Luk3 pubblicano un video su TikTok il 25 aprile 2026.. Il contenuto smentisce le voci di separazione nate dopo il programma Amici 24.. Alessia Pecchia e Luk3 hanno respinto le indiscrezioni sulla loro separazione con un video pubblicato su TikTok il 25 aprile 2026, mostrando una complicità che interrompe le speculazioni nate durante il periodo post-Amici 24. La clip, registrata in un ambiente domestico, vede la ballerina guidare i movimenti di una bachata sulle note di Romeo Santos e Prince Royce, concludendo la performance con un bacio tra i due protagonisti. Questo contenuto arriva dopo una fase di ridotta esposizione mediatica che aveva alimentato dubbi sulla tenuta del legame, nato sotto le luci del talent show e consolidatosi durante il Serale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessia Pecchia e Luk3: il bacio e la bachata che fermano i rumors

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