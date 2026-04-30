Un video pubblicato su TikTok ha mostrato Alessia Pecchia e Luk3, ex concorrenti di Amici, mentre si scambiano un bacio sui social. La clip ha chiarito le voci di una presunta rottura tra i due, che avevano suscitato interesse tra i follower. Nessun altro dettaglio è stato fornito, ma il video sembra confermare che la loro relazione continua.

Un video pubblicato su TikTok ha messo fine alle speculazioni. Alessia Pecchia e Luk3, coppia nata tra i banchi della scuola di Amici, hanno risposto alle indiscrezioni sulla presunta rottura nel modo più diretto possibile: con un bacio appassionato condiviso sui social. Il filmato, che in soli tre giorni ha superato le 900mila visualizzazioni e si avvicina al milione, mostra la ballerina professionista di balli latinoamericani e il cantante mentre si esibiscono in una coreografia romantica sulle note di “Dardos” di Romeo Santos. Una bachata sensuale, lei sicura e padrona dei movimenti, lui più impacciato ma evidentemente divertito, conclusa con un gesto che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan più affezionati.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Alessia e Luk3 di Amici si sono lasciati? Il video virale chiarisce ogni dubbio

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