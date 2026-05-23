Massimiliano Ambesi ha commentato su TennisMania che il problema principale non sono gli avversari, ma le condizioni di Sinner. Ha aggiunto che Alcaraz non è ancora in grado di impugnare la racchetta, sottolineando lo stato di forma attuale del giocatore. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la trasmissione sul canale YouTube di OA Sport.

Massimiliano Ambesi ha espresso le proprie valutazioni nell’ ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Il focus della discussione è stato inevitabilmente il tabellone del Roland Garros, a partire dal percorso di Jannik Sinner, numero 1 del mondo e principale favorito del torneo, anche alla luce dell’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 2 del ranking ATP. “ Mi sembra un sorteggio più agevole per Sinner rispetto al passato. Tante volte abbiamo parlato di tabelloni difficili, ma poi quei giocatori non sono arrivati alla sfida contro Jannik. Tutto è relativo. La parte bassa del tabellone, a mio avviso, presenta più giocatori con ambizioni rispetto a quella alta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Il tema non sono gli avversari, ma le condizioni di Sinner. Alcaraz non può ancora impugnare la racchetta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ambesi spiega: “Sinner non sottovaluta gli avversari nei primi turni, ma centellina le energie”Nella puntata odierna di TennisMania relativa all’ATP Masters 1000 di Roma, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è...

Ambesi: “C’è una volontà in Sinner di smontare da subito le certezze degli avversari, studia molto le partite”Nonostante la dolorosa sconfitta di Flavio Cobolli contro l’argentino Thiago Agustin Tirante, il bilancio resta comunque oltremodo positivo per...

Ambesi: Sono convinto che Sinner abbia fatto un certo tipo di lavoro tra Madrid e Roma. Medvedev può creare grattacapi a ParigiMassimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) ha espresso le sue valutazioni nell'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di ... oasport.it

Ambesi: Musetti inferiore a Djokovic, Sinner al 70-80%Ambesi ha spiegato di aver considerato Djokovic un potenziale pericolo, ma osservando l’incontro ha notato che il serbo ha cercato fin dall’inizio di accorciare gli scambi, probabilmente consapevole ... it.blastingnews.com