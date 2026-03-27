Ambesi | Non è scontato che Sinner torni n1 Alcaraz si farà trovare pronto a Montecarlo

Si apre un nuovo episodio di TennisMania dedicato al Miami Open, torneo che unisce le categorie Masters 1000 e WTA 1000 e si avvicina alle fasi finali. Tra le discussioni, le parole di Ambesi sul ritorno di Sinner alla prima posizione del ranking ATP e sulla possibilità che Alcaraz sia pronto a competere a Montecarlo.

Arriva un’altra puntata di TennisMania dedicata al Miami Open, con il combined che fa da Masters 1000 e WTA 1000 atteso alle fasi conclusive. Sul canale YouTube di OA Sport torna l’appuntamento quotidiano con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: qui vi sono le parole di Ambesi, che si focalizza su alcuni aspetti legati a un mix tra tennis e mentalità di Sinner. Il fatto principale è legato (anche) alle parole nel postpartita di Tiafoe: “ Sinner, tra i vari concetti che esprime, racconta come alzi l’asticella con il passare dei turni. E’ il suo modo di approcciare i tornei. Sinner è partito in un modo diverso con Tiafoe rispetto a Michelsen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ambesi: “Non è scontato che Sinner torni n.1. Alcaraz si farà trovare pronto a Montecarlo” Articoli correlati Ambesi: “Sinner-Zverev sembra senza storia, ma andiamoci cauti. Alcaraz ha cambiato marcia”Il Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti) si prepara per regalarci un sabato imperdibile con le due semifinali del torneo maschile. Ambesi: “Fonseca è il vero ostacolo per Alcaraz. Inizio alla portata per Sinner, poi ostacoli nel prosieguo”Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) si è espresso in merito ai temi d’attualità del tennis internazionale nel corso dell’ultima... A TENSE set of tennis! Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz final set replay.