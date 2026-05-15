Alto Adige | piano per 94 famiglie alloggi e supporto sociale

Nel territorio dell'Alto Adige è stato approvato un piano volto a sostenere 94 famiglie attraverso l’assegnazione di alloggi e servizi sociali. Entro giugno, i Comuni dovranno selezionare gli immobili disponibili e definire le modalità di assegnazione. Le famiglie interessate dovranno firmare accordi specifici che regolano l’accesso alle abitazioni e ai servizi di supporto. La procedura prevede inoltre criteri per la valutazione delle domande e la stipula dei contratti di assegnazione.

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? Punti chiave Come verranno scelti gli immobili dai singoli Comuni entro giugno?. Quali impegni precisi dovranno firmare le famiglie per ottenere l'alloggio?. Quanto influirà la situazione economica sul canone mensile di affitto?. Come funzionerà il supporto per l'inserimento lavorativo e linguistico?.? In Breve Canoni mensili per nuclei di tre persone tra 120 e 504 euro.. Comuni devono mappare immobili disponibili entro la scadenza del primo giugno.. Astrid Wiest cita modelli SAI già testati con successo in Val Venosta.. Supporto socio-pedagogico e linguistico per garantire autonomia in 24 mesi.. La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato le linee guida per un nuovo progetto di integrazione abitativa che coinvolgerà 94 famiglie con background migratorio in tutto l’Alto Adige. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alto Adige: piano per 94 famiglie, alloggi e supporto sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SHOCK: I GENITORI DELLO SNACK CLUB LITIGANO DAVANTI A NOI FIGLI E NON VOGLIONO PIÙ FARCI VEDERE! Sullo stesso argomento Rovereto, ok graduatorie ex Bimac: 94 famiglie per 14 alloggi? Punti chiave Chi sono i 94 nuclei familiari in attesa di una casa? Come verranno scelti i beneficiari tra i numerosi richiedenti? Perché queste... Alto Adige: fiducia in calo, i rincari energetici colpiscono le famiglie? Domande chiave Come influenzeranno i conflitti in Medio Oriente le bollette in Alto Adige? Quali categorie di cittadini stanno soffrendo... #Buongiorno con il #Corriere. Il giornale in edicola e sul digitale #Trentino #AltoAdige x.com Riforma Statuto Trentino-Alto Adige, sì del SenatoIl Senato ha dato il via libera definitivo, sul piano parlamentare, alla riforma dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Nella seduta del ... secolo-trentino.com Alto Adige, il Consorzio dei Comuni approva il piano per distribuire i migranti sul territorioBOLZANO. Via libera, nell'ultima seduta dal Consorzio dei Comuni, alla delibera per l'Accompagnamento abitativo di famiglie con background migratorio che in cambio di un alloggio prevede l'impegno ad ... altoadige.it