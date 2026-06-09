All’Università convegno internazionale sul mesotelioma pleurico maligno
Domani, alle 9, l’Aula Magna dell’Università di Parma ospiterà il convegno internazionale sul mesotelioma pleurico maligno. L’evento, alla terza edizione, si concentra sugli ultimi progressi nella ricerca preclinica e clinica. Partecipano esperti e ricercatori provenienti da diversi Paesi. La giornata prevede interventi e discussioni su nuovi approcci terapeutici e studi recenti, senza interventi di rappresentanti istituzionali o aziende.
Domani, mercoledì 10 giugno a partire dalle 9 l’Aula Magna dell’Università di Parma (Sede centrale, via Università 12) ospiterà il convegno internazionale Malignant Pleural Mesothelioma: Preclinical and Clinical Research – III Edition, dedicato agli sviluppi più recenti della ricerca sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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