All’Università convegno internazionale sul mesotelioma pleurico maligno

Notizia in breve

Domani, alle 9, l’Aula Magna dell’Università di Parma ospiterà il convegno internazionale sul mesotelioma pleurico maligno. L’evento, alla terza edizione, si concentra sugli ultimi progressi nella ricerca preclinica e clinica. Partecipano esperti e ricercatori provenienti da diversi Paesi. La giornata prevede interventi e discussioni su nuovi approcci terapeutici e studi recenti, senza interventi di rappresentanti istituzionali o aziende.