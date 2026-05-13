Ricerca sul mesotelioma pleurico l' Oncologia di Ferrara protagonista su ' Nature Genetics'
Un team di ricercatori dell’Azienda ospedaliero-universitaria e dell’Università di Ferrara ha partecipato allo studio internazionale ‘Nibit-Epi-Meso’ sul mesotelioma pleurico, pubblicato sulla rivista ‘Nature Genetics’. La ricerca si è concentrata sull’analisi genetica di questa forma di tumore, con il contributo delle strutture ferraresi che hanno fornito dati e competenze in ambito oncologico. La pubblicazione rappresenta un passo importante nel settore della ricerca sul cancro ai polmoni.
L’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e l’Università di Ferrara hanno contribuito in modo determinante allo studio internazionale ‘Nibit-Epi-Meso’, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista scientifica ‘Nature Genetics’.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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