Ricerca sul mesotelioma pleurico l' Oncologia di Ferrara protagonista su ' Nature Genetics'

Un team di ricercatori dell’Azienda ospedaliero-universitaria e dell’Università di Ferrara ha partecipato allo studio internazionale ‘Nibit-Epi-Meso’ sul mesotelioma pleurico, pubblicato sulla rivista ‘Nature Genetics’. La ricerca si è concentrata sull’analisi genetica di questa forma di tumore, con il contributo delle strutture ferraresi che hanno fornito dati e competenze in ambito oncologico. La pubblicazione rappresenta un passo importante nel settore della ricerca sul cancro ai polmoni.

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