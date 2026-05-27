Tumori al Cro uno studio sul mesotelioma pleurico per migliorare la gestione clinica dei pazienti

È stato presentato al Cro di Aviano un progetto di ricerca sul mesotelioma pleurico, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Irccs Cro di Aviano, con un finanziamento regionale di un milione di euro. Lo studio mira a migliorare la gestione clinica dei pazienti affetti da questa forma di tumore. La ricerca si concentra sull’analisi delle caratteristiche del tumore e sulla definizione di strategie terapeutiche più efficaci.

è stato presentato al Cro di Aviano un progetto di ricerca sul mesotelioma pleurico. Uno studio promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Irccs Cro di Aviano, sostenuto da un finanziamento regionale di un milione di euro.Lo studio, coordinato dal Cro di Aviano in collaborazione con. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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