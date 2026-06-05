Il centrocampista del club italiano potrebbe restare in squadra, nonostante le voci di un trasferimento già programmato. Con l’arrivo di un nuovo allenatore, si sono riaperte le possibilità di un cambiamento di piani. Finora, non ci sono state comunicazioni ufficiali, e le trattative continuano a essere seguite con attenzione da entrambe le parti. La decisione definitiva dipenderà dalle prossime settimane.

Il futuro di Anguissa è tornato la grande incognita di questa estate azzurra. Il centrocampista del Camerun, scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, “a queste parti ci sta d’incanto ” — è uno dei simboli del terzo scudetto di Spalletti e del quarto firmato Conte — eppure la sua situazione è di nuovo “in bilico”. A spostare gli equilibri è il nodo contrattuale. Anguissa in freezer: il rinnovo automatico solo fino al 2027. Il Corriere dello Sport ricostruisce così la vicenda: il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale che ha allungato in automatico la scadenza dal 2026 al 2027, “una stagione ancora”. Molto meno, però, dell’idea che Anguissa si era fatto prima dell’infortunio di novembre, quando “ sembrava vicino a un rinnovo ben più duraturo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il futuro di Anguissa è di nuovo in bilico: l’arrivo di Allegri può far saltare l’addio che sembrava scontato

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