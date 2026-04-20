escort di lusso per clienti facoltosi tra loro anche calciatori di serie a quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine su un giro di escort di lusso rivolto a clienti molto facoltosi, tra cui alcuni calciatori di serie A. L'inchiesta ha portato alla scoperta di un'organizzazione che gestiva servizi di accompagnamento esclusivi e costosi. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive nei confronti degli indagati, che sono accusati di vari reati legati alla prostituzione e al favoreggiamento.

Un giro di escort per clienti "particolarmente" facoltosi, in particolare calciatori di serie A. Sono finite agli arresti domiciliari questa mattina quattro persone che avrebbero "reclutato" sex worker dietro la copertura di una società di "organizzazione di eventi della movida", anche all'interno di noti locali di Milano. I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria questa mattina, che hanno eseguito un sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip con le iptesi di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione e all'autoriciclaggio dei relativi proventi economici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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