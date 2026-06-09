Allegri già lavora al calciomercato con Manna | spunta anche l’idea tattica!

Massimiliano Allegri sta già lavorando al calciomercato con il collaboratore Manna, valutando possibili acquisti e cessioni. Nel frattempo, si parla anche di un’idea tattica che potrebbe influenzare le prossime mosse della squadra. Allegri ha iniziato a esaminare la rosa del Napoli, anche se l’ufficialità di eventuali trattative non è ancora arrivata. Le attività di mercato e le strategie tecniche sono in fase di sviluppo.

Massimiliano Allegri ha già avviato le prime valutazioni sulla rosa del Napoli in attesa dell’ufficialità. Secondo Massimo Ugolini a Sky Sport, l’allenatore lavora a stretto contatto con Manna sulla pianificazione tattica e sui profili da analizzare per la prossima stagione. Allegri e il 4-3-3: la prima identità tattica del nuovo Napoli. Stando a quanto riportato da Ugolini a Sky Sport, il tecnico ha scelto il 4-3-3 come sistema di riferimento per dare una chiara identità alla squadra sin dalle prime fasi della stagione. Non si tratta di una scelta casuale: il modulo consente fluidità in fase offensiva e solidità difensiva, due elementi fondamentali per una squadra che deve ricostruire il proprio progetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Napoli: Italiano sorpassa Allegri, chi sarà il nuovo tecnico

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