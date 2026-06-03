incontro manna allegri si lavora per il nuovo napoli

Il direttore sportivo del Napoli e il prossimo allenatore si sono incontrati per discutere del mercato e della composizione della squadra. Allegri, che è in trattativa per diventare l’allenatore del club, si trova ancora in attesa di risolvere il suo contratto con il Milan. La riunione si è concentrata sulle strategie di rafforzamento e sui possibili acquisti futuri. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui dettagli dell’incontro.

Ma Allegri, prossimo allenatore del Napoli, in attesa di liberarsi dal Milan, è al lavoro con il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna per costruire la rosa per la prossima stagione. Come evidenzia la redazione di SkySport, Massimiliano Allegri è ad un passo dalla panchina del Napoli, mancano davvero gli ultimi dettagli. Ma il tecnico è già a lavoro per il club azzurro. Infatti, sarebbe in corso un incontro con Giovanni Manna con cui si sta discutendo della strategia sul mercato. Stando a quanto riportano i colleghi della emittente satellitare, il nome in cima alla lista del tecnico sarebbe quello del difensore Gila della Lazio. Napoli, Allegri si libera dal Milan. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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