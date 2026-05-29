Mercato Napoli Anguissa può partire | chi al suo posto? Spunta l’idea con Allegri
Il Napoli valuta la possibile cessione di Frank Anguissa e considera Adrien Rabiot come possibile sostituto. La squadra sta esplorando opzioni per rinforzare il centrocampo, e l’attenzione si concentra sul calciatore francese, attualmente senza contratto, come alternativa concreta. La trattativa potrebbe essere avviata se Anguissa dovesse lasciare il club, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su eventuali affari o accordi imminenti.
Adrien Rabiot potrebbe diventare l’alternativa concreta al centrocampo del Napoli qualora Frank Anguissa dovesse partire. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, il francese rappresenta una soluzione già monitorata dalla dirigenza partenopea. Rabiot: il piano B per il centrocampo azzurro. L’arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli apre nuovi scenari di mercato. Il tecnico toscano conosce bene Rabiot. Se il francese non dovesse trovare serenità al Milan, gli azzurri sarebbero pronti a inserirsi nella trattativa. La situazione dipende innanzitutto dalle scelte di Anguissa: qualora il camerunese partisse, il Napoli avrebbe spazio per accogliere un nuovo elemento in mediana con caratteristiche complementari. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Mercato NapoliDe LAURENTIIS Accontenta Conte! Super Budget!
Notizie e thread social correlati
Verso Parma-Napoli: Alisson può partire dall’inizio al posto di AnguissaIl Napoli si prepara per la partita contro il Parma, in programma domenica al Tardini.
Genoa, intrigo Norton-Cuffy: via in estate? Chi può arrivare al suo posto, spunta l’affare. Novità importanti per l’ingleseIl Genoa valuta la possibile partenza di Norton-Cuffy in estate, mentre si fanno i nomi di un possibile sostituto in vista di eventuali operazioni di...
Temi più discussi: Calciomercato Napoli, il Besiktas spinge per Anguissa: servono almeno 20 milioni; Anguissa può lasciare il Napoli, da leader dello scudetto a riserva di lusso: rinnovo congelato e possibile addio in estate; Anguissa e Juan Jesus ai saluti: Napoli-Udinese pensando al futuro; CALCIOMERCATO NAPOLI, ALLEGRI INDICA RABIOT: PUÒ ESSERE L’EREDE DI ANGUISSA.
#Anguissa può partire. Ha ricevuto offerte dalla Turchia Frank Anguissa uomo-mercato della prossima finestra di trasferimenti estiva. Il centrocampista del @SSCNapoli piace all'estero, da dove arrivano sondaggi ed anche proposte concrete. Offerta del x.com
Anguissa può partire. Ha ricevuto offerte dalla Turchia Frank Anguissa uomo-mercato della prossima finestra di trasferimenti estiva. Il centrocampista del Napoli piace all'estero, da dove arrivano sondaggi ed anche proposte concrete. Offerta del Besiktas facebook
[Schira] Se Frank Anguissa se ne va, Max Allegri vorrebbe avere Adrien Rabiot a Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha un buon rapporto con il centrocampista francese. reddit
NM LIVE - Cammaroto: Napoli, contento che ADL non si sia fatto condizionare nella scelta del nuovo tecnico, l'arrivo Allegri una notizia importante per Vergara, le ultime sul ...NAPOLI - EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i tem ... napolimagazine.com
Aria di saluti in casa Napoli, non solo Conte! Anche Anguissa e Juan Jesus al passo d’addioAria di saluti in casa Napoli, non solo Conte! Anche Anguissa e Juan Jesus al passo d'addio: il punto tra mercato e sfida all'Udinese Sarà una partita dal forte ... calcionews24.com