Mercato Napoli Anguissa può partire | chi al suo posto? Spunta l’idea con Allegri

Notizia in breve

Il Napoli valuta la possibile cessione di Frank Anguissa e considera Adrien Rabiot come possibile sostituto. La squadra sta esplorando opzioni per rinforzare il centrocampo, e l’attenzione si concentra sul calciatore francese, attualmente senza contratto, come alternativa concreta. La trattativa potrebbe essere avviata se Anguissa dovesse lasciare il club, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su eventuali affari o accordi imminenti.