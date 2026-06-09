Massimiliano Allegri è ancora sotto contratto con il Milan a causa di problemi amministrativi che impediscono la risoluzione contrattuale. Di conseguenza, il presidente del Napoli non può annunciare il nuovo allenatore della squadra. La situazione blocca le operazioni di mercato e le decisioni sul futuro tecnico di entrambe le squadre. Nessuna data certa è stata comunicata per la risoluzione del contratto di Allegri o l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore napoletano.

Massimiliano Allegri rimane bloccato al Milan per questioni amministrative: la risoluzione contrattuale non avanza e De Laurentiis non può annunciare il nuovo allenatore del Napoli. Allegri e il Milan: la trattativa sulla buonuscita si arena. La situazione si complica oltre le mere valutazioni tecniche. Come rivela Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il problema non riguarda solo l’accordo economico tra Allegri e il Milan, ma la mancanza di un referente amministrativo capace di chiudere la pratica. Il club rossonero non ha ancora un amministratore delegato con pieni poteri. Calvelli gestisce gli affari di ordinaria amministrazione ma non possiede le competenze per negoziare un addio di questa portata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Allegri ancora bloccato dal Milan, il motivo è incredibile: Napoli spiazzato

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ALLEGRI CONFERENZA POST MILAN CAGLIARI:SONO L'UNICO RESPONSABILE DI QUESTA SITUAZIONE...

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