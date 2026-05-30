Perché Allegri non ha ancora firmato con il Napoli | Max vuole 1 milione dal Milan La ricostruzione

Max Allegri non ha ancora firmato con il Napoli perché chiede un milione di euro dal Milan. La trattativa tra l’allenatore e il club rossonero è ancora in corso, mentre il Napoli non ha ancora formalizzato un contratto. Allegri avrebbe avanzato questa richiesta come parte delle negoziazioni. La situazione rimane in stallo, con nessuna firma ufficiale ancora definita.

Perché Allegri non ha ancora firmato con il Napoli: chiesto 1 milione al Milan. La ricostruzione di quanto sta succedendo. Il futuro della panchina azzurra ha un nome e un volto ben definiti, ma la complessa burocrazia dei contratti frena l’attesa ufficialità. Secondo La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri è ormai l’allenatore del Napoli in pectore, scelto per guidare il nuovo ambizioso progetto partenopeo. Tuttavia, prima di poter procedere con i comunicati e le firme sui documenti, resta da superare un ostacolo non di poco conto: la necessaria risoluzione consensuale con il Milan. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Lo strappo con i rossoneri e la questione economica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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