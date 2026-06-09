Nella frazione sopra Sansepolcro, dopo tre furti in una notte, i residenti hanno deciso di creare una Pro Loco, utilizzando un tono ironico. La nuova associazione mira a rafforzare il senso di comunità e a organizzare eventi condivisi, anche in risposta a problemi di sicurezza. La proposta include anche la battuta sul prosciutto, come simbolo di solidarietà e convivialità. La decisione è stata presa senza coinvolgimento di autorità o enti ufficiali.

Questo articolo usa ironia e linguaggio vernacolare per commentare fatti reali SANSEPOLCRO – Tre furti in una sola notte e alla Montagna, piccola frazione sopra Sansepolcro, i residenti hanno deciso di reagire come si faceva una volta: fondando una Pro Loco. Non per organizzare sagre o tornei di briscola, ma per tenere d’occhio il territorio e, se necessario, anche i salami. I malviventi hanno colpito due abitazioni e uno dei ristoranti del paese, portando via qualche soldo e alcuni generi alimentari. Una banda talmente attenta ai prodotti tipici che qualcuno, tra gli abitanti, ha ipotizzato si trattasse di critici gastronomici particolarmente esigenti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Alla Montagna nasce la Pro Loco anti-ladri: “Se ci fregano anche il prosciutto, almeno si fa una cena tutti insieme”

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