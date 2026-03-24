SUBBIANO Un televisore in ogni stanza della rsa di Subbiano. Un’iniziativa che è andata a buon fine grazie al contributo della Pro Loco con il presidente Gianni Fanetti, che si è accollata tutte le spese e della Misericordia di Subbiano che ha capito subito l’esigenza degli anziani ospiti e si è data da fare in modo particolare con il suo consigliere Moreno Sensi per far sì che tutto arrivasse in porto. Adesso ci sono 18 televisioni e anche gli ospiti della Boschi, che magari sono in isolamento o devono stare più in camera perché malati, possono almeno godersi un po’ di programmi tv. "Il progetto delle tv nelle stanze degli ospiti della Rsa Boschi di Subbiano - ha spiegato Ilenia Montagni governatore della Misericordia - nasce dalla necessità evidenziata dalla assistente sociale Palei e dalle operatrici della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una tv in ogni camera della Rsa. Pro Loco e Misericordia insieme

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