Castelsangiovanni Pecorara e Langhirano | tre Pro Loco insieme per una rete turistica accessibile

Tre Pro Loco di diverse località si sono unite per creare una rete turistica accessibile, puntando sulla promozione di cultura, enogastronomia e inclusione. L’iniziativa coinvolge le comunità di Castelsangiovanni, Pecorara e Langhirano, che collaborano per valorizzare le peculiarità del territorio e facilitare la visita a tutti i visitatori. La collaborazione mira anche a sviluppare iniziative condivise nel settore turistico e culturale.