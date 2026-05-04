Castelsangiovanni Pecorara e Langhirano | tre Pro Loco insieme per una rete turistica accessibile
Tre Pro Loco di diverse località si sono unite per creare una rete turistica accessibile, puntando sulla promozione di cultura, enogastronomia e inclusione. L’iniziativa coinvolge le comunità di Castelsangiovanni, Pecorara e Langhirano, che collaborano per valorizzare le peculiarità del territorio e facilitare la visita a tutti i visitatori. La collaborazione mira anche a sviluppare iniziative condivise nel settore turistico e culturale.
Castelsangiovanni, Pecorara (nel comune di Alta Val Tidone) e Langhirano uniscono le forze per promuovere il territorio attraverso cultura, enogastronomia e inclusione. Nell’ambito del progetto regionale “Rete Turistica Accessibile, Sostenibile e Inclusiva in Emilia-Romagna”, le tre Pro Loco dei.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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