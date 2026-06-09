Alcantara | Melasecche chiede un tavolo per i 400 lavoratori

Notizia in breve

Il rappresentante dei lavoratori ha chiesto un tavolo di confronto per i 400 dipendenti dell’azienda, in seguito a un calo degli ordini del 25%. La riduzione degli ordini ha causato ripercussioni sulla produzione e sulla tenuta occupazionale nella zona dell’Umbria meridionale. La crisi ha portato a una diminuzione delle attività, con possibili ripercussioni sulle prospettive di lavoro e sulla catena produttiva locale.