Alcantara | Melasecche chiede un tavolo per i 400 lavoratori
Il rappresentante dei lavoratori ha chiesto un tavolo di confronto per i 400 dipendenti dell’azienda, in seguito a un calo degli ordini del 25%. La riduzione degli ordini ha causato ripercussioni sulla produzione e sulla tenuta occupazionale nella zona dell’Umbria meridionale. La crisi ha portato a una diminuzione delle attività, con possibili ripercussioni sulle prospettive di lavoro e sulla catena produttiva locale.
? Punti chiave? In Breve Enrico Melasecche chiede un tavolo urgente per salvare l’Alcantara di Nera Montoro. Enrico Melasecche ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione alla Giunta regionale per affrontare l’emergenza industriale che colpisce lo stabilimento Alcantara a Nera Montoro. La questione riguarda la tutela di circa 400 lavoratori occupati nello stabilimento narnese, una realtà che rappresenta un pilastro per l’economia dell’Umbria meridionale. Il rischio concreto è quello di una desertificazione industriale nell’area del polo Terni-Narni, con effetti pesanti sul reddito delle famiglie e sull’attrattività di tutto il territorio. L’azienda Alcantara occupa una posizione unica nel globale, essendo l’unico sito produttivo al mondo di questo celebre materiale tessile non tessuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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